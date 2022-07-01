В Николаеве прокуроры занялись денежным вопросом водоснабжения за ₴56 миллионов – средства еще не использовали, а нарушения уже ищут

По состоянию на 28 июля, обещанные деньги на восстановление водоснабжения в Николаеве, в городской бюджет так и не поступили. Однако городской голова Александр Сенкевич уже получил вызов на допрос по поводу целесообразности использования этих денег.

Об этом мэр Николаева рассказал во время заседания сессии горсовета.

— Нам Кабинет министров выделяет деньги, 56 миллионов гривен, на работу с водоснабжением и с очистными сооружениями. Еще нет конкретного результата, каким образом деньги попадут на водоканал, а я уже месяц назад получил вызов на допрос и изъятие документов по нецелевому использованию этих денег, – сказал он.

Кроме того, 26 июля Сенкевич также получил запрос от прокуратуры относительно использования этих 56 миллионов гривен.

— Позавчера получил запрос от прокуратуры по этому вопросу, ссылаясь на один из анонимных телеграмм-каналов, что нужно также изъять документы, касающиеся вопроса использования этих денег, хотя деньги еще даже не были направлены, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее полиция завела дело о «растрате» при восстановлении водоснабжения в Николаеве.