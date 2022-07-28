Домбровская просит мэра Сенкевича отчитаться, как изменился бюджет Николаева из-за войны

В четверг, 28 июля, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская во время заседания сессии обратилась к мэру Александру Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о ситуации с бюджетом города.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

— Зимой, когда мы принимали бюджет города, мы планировали множество работ. Очевидно, что сейчас не приоритетно ремонтировать какие-нибудь фонтаны или еще что-то. Какое количество денег освободилось в этом году, на что вы их предлагаете потратить, Александр Федорович? Мы, депутаты, должны понимать, как дальше быть и кого нужно финансировать, потому что мы не знаем, какой сегодня бюджет, мы не видим этого, - обратилась Татьяна Домбровская к городскому голове.

На что Александр Сенкевич сообщил, что не готовился к этому вопросу, поэтому не может ответить сразу. И добавил, что к следующей сессии он подготовит необходимую информацию и можно будет дискутировать.