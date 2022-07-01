В НБУ считают, что курс доллара существенно снизится только после войны

После окончания войны курс гривны может вернуться на довоенные показатели – 28-29 грн/$.

Об этом во время Валютного форума 2022 года заявил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины, сообщает Лига.net.

- По одному из сценариев мы ожидаем, что после завершения войны будет большая помощь на восстановление и восстановление Украины, которая будет поступать в иностранной валюте. Поэтому вполне возможна ревальвация курса, – отметил Алексей Лупин.

Он рассказал, что аналогичная ситуация была в 2019 году, когда был приток валюты в страну, поскольку инвесторы-нерезиденты инвестировали в наши облигации. В данном же случае будет приток валюты на восстановление.