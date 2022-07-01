Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий. Обсуждение документа длилось около 3 часов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Свои голоса отдали за законопроект 233 народных депутата. Законопроект №7451 позволяет возобновить приватизацию, остановленную из-за войны. Он был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

К тому же, законопроект №7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур. Так, приватизация с момента оглашения аукциона до подписания договора будет длиться не более двух месяцев, а вся информация об объектах приватизации будет доступна онлайн. Также будет возможность подписания документов посредством электронной подписи.