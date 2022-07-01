АМКУ разрешил передать «Нафтогазу» акции «Николаевской ТЭЦ»

Антимонопольный комитет разрешил передать "Нафтогазу" пакеты акций шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в том числе "Николаевской ТЭЦ".

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Речь идет о передаче «Нефтегаза» акций «Днепровской ТЭЦ», «Криворожской ТЭЦ», «Николаевской ТЭЦ», «Херсонской ТЭЦ», «Одесской ТЭЦ» и «Северодонецкой ТЭЦ». Все они, за исключением «Криворожской ТЭЦ», кроме тепловой энергии также производят и снабжают электрической. Сырьем для генерации при этом является газ. "Нафтогаз" заявил о готовности взять на себя определенные обязательства. В частности, НАК обязался обеспечить приобретение ТЭЦ газа для их нужд.

В сентябре прошлого года правительство определило, что шесть государственных теплоэлектроцентралей войдут в уставный капитал «Нефтегаза» до 1 мая 2022 года. Их изъяли из управления Фонда госимущества и исключили из перечня объектов крупной приватизации.

Как объясняли чиновники, благодаря передаче акций в "Нафтогаз" эти ТЭЦ смогут провести ремонтные работы и обеспечить себя необходимым ресурсом газа до отопительного сезона. С началом великой войны вопрос безопасности прохождения отопительного сезона встал еще остро, поэтому правительству было важно осуществить передачу шести ТЭЦ в «Нафтогаз» до начала зимы.