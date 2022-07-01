Домбровская раскритиковала горвласть за непубличность при выполнении бюджета Николаева во время войны: «Слышим только абстрактные заявления мэра»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская недовольна тем, что с начала полномасштабной войны исполнительные органы власти не публикуют информацию об использовании бюджетных средств. Так что ни депутаты, ни тем более горожане не знают, на что идут городские средства.
Об этом она написала в Telegram.
«Обо всем, что связано с бюджетом Николаева, мы слышим лишь абстрактные заявления городского головы», - заявила Татьяна Домбровская.
Также она добавила, что тот бюджет, который депутаты утвердили зимой, из-за войны утратил свою актуальность и очевидно, что большинство запланированных работ, таких как ремонт фонтанов или еще что-то, делать не будут. Поэтому депутатка попросила мэра Александра Сенкевича отчитаться, как изменился бюджет Николаева из-за войны.
«Более того, хочу обратить внимание, что с февраля, то есть с начала полномасштабной войны, исполнительные органы Николаевского городского совета не публикуют никакой информации о ситуации с поступлениями и исполнением бюджета. Меня волнует вопрос публичности. Почему нельзя информировать людей о том, как исполняется и исполняется бюджет Николаева? Наш город нуждается в значительной финансовой помощи. Европа и США – это государства максимальной прозрачности. Нам будут доверять не только потому, что мы так хороши, Украина защищает демократию во всем мире. А еще потому, что мы будем показывать нашу отчетность. В этом доверие. Давайте сделаем так, чтобы Николаеву больше доверяли. А больше доверия за то, что на официальном портале городского совета с февраля не публикуется никакая информация об исполнении бюджета — не станет. Это лишь порождает какие-то сплетни, которые потом распространяются по какому-то сарафанному радио», - заявила Домбровская, призвав городские власти работать более прозрачно.