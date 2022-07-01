Домбровская раскритиковала горвласть за непубличность при выполнении бюджета Николаева во время войны: «Слышим только абстрактные заявления мэра»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская недовольна тем, что с начала полномасштабной войны исполнительные органы власти не публикуют информацию об использовании бюджетных средств. Так что ни депутаты, ни тем более горожане не знают, на что идут городские средства.

Об этом она написала в Telegram.

«Обо всем, что связано с бюджетом Николаева, мы слышим лишь абстрактные заявления городского головы», - заявила Татьяна Домбровская.

Также она добавила, что тот бюджет, который депутаты утвердили зимой, из-за войны утратил свою актуальность и очевидно, что большинство запланированных работ, таких как ремонт фонтанов или еще что-то, делать не будут. Поэтому депутатка попросила мэра Александра Сенкевича отчитаться, как изменился бюджет Николаева из-за войны.