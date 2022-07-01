Домбровская недовольна, что горвласть во время войны тратит ₴14 миллионов на озеленение в Николаеве, хотя есть более приоритетные вопросы

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает, что во время войны городские власти избрали неправильные приоритеты в финансовом плане.

Об этом она написала в Telegram.

Речь идет о том, что недавно николаевское коммунальное предприятие отдало 14 миллионов гривен на озеленение в Заводском районе города. При этом, по словам депутата, в Центральном районе на улицах уже вторую неделю валяются ветки от кронированных деревьев.

«Если ветви лежат неубранные, значит для городских властей не приоритетно сейчас, как выглядит город. И я согласна, это не приоритет, как выглядит город сейчас, когда идет война. Так что если это не приоритет, то может 14 миллионов гривен, а это сегодня около 400 тысяч долларов, можно было бы потратить на что-то более важное для города сегодня? К примеру, можно было бы приобрести подержанные автомобили для Вооруженных сил, ведь их постоянно не хватает», - прокомментировала она.

Также Татьяна Домбровская напомнит, что городские власти во второй раз за войну подняли стоимость проезда в общественном транспорте для николаевцев и отметили, что эти 14 миллионов гривен могли бы помочь.