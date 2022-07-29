«ОТГ смогут вовремя подготовиться к отопительному сезону»: Нардеп Чорноморов рассказал, что добился изменений в постановление КМУ

Народный депутат Артем Чорноморов сообщил, что Кабмин внес изменения в порядок использования денег для общин, благодаря чему ОТГ смогут вовремя подготовиться к отопительному сезону.

Об этом он сообщил в Telegram.

«ОТГ получили возможность своевременно подготовиться к отопительному сезону. Но обо всем по очереди. Ранее на своей странице в Facebook рассказывал о том, что обратился в Кабмин с просьбой предоставить общинам возможность тратить собственные средства. В частности, на подготовку к отопительному сезону. Там мне пообещали пересмотреть порядок использования денег для общин. И вот, вижу положительное решение – к расходам второй очереди по общему и специальному фонду местных бюджетов добавлены расходы на подготовку объектов к отопительному сезону! Благодарен Премьеру и Кабмину за то, что так быстро отреагировали на обращение. Вместе к Победе!» – написал Чорноморов.