Верховная Рада на время войны запретила повышать тарифы на отопление и газ

Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду во время войны.

Об этом сообщает НВ .

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №7427 о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. За соответствующий законопроект проголосовали 260 народных депутатов. Предусматривается привлечение более 125 миллиардов гривен от международных партнеров на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать на время военного положения плюс шесть месяцев. Мораторий будет касаться: