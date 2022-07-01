Кабмин разрешил украинским банкам поднять ставки по новым кредитам до 20%

Кабинет министров Украины на заседании 29 июля одобрил изменения в положение о программах целевого кредитования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет Правительственный портал.

– После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы как «5-7-9», финансового лизинга и государственных портфельных гарантов затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят устранить те барьеры, которые появились по этим программам, - отметил Шмигаль.

По словам премьера, на период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов, акцент также делается на инвестиционных кредитах: