НБУ после повышения курса выкупил рекордный излишек валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели с 25 по 29 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 32,92 миллиона долларов и купил 682,79 миллиона долларов. Положительное сальдо интервенций составило 649,87 миллиона долларов.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после повышения курса на 25% с 21 июля до 36,6 гривен. Объем стал максимальным с ноября 2021 года, когда в течение недели 8-12 ноября НБУ купил 858,30 долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 2775,61 миллиона долларов и 110,97 миллиона евро. При этом НБУ продал 15 008,76 миллиона долларов и 1 789,11 миллиона евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12266,07 миллиона долларов и 1 678,14 миллиона евро.

Напомним, Нацбанк разрешил банкам продавать украинцам больше наличной валюты.