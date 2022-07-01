«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

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30.07.2022 11:36

Российский газовый монополист прекратил поставки в Латвию. «Газпром» заявил о якобы выявленных нарушениях условий отбора газа.

Об этом говорится в заявлении «Газпрома» в Telegram-канале.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», - говорится в сообщении.

По данным «Газпрома», в 2020 году он поставил в Латвию 1,6 млрд кубометров газа, в 2019 - 1,7 млрд кубометров.

Напомним, «Газпром» остановил поставки газа в Данию и Германию за отказ платить в рублях.

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