«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Российский газовый монополист прекратил поставки в Латвию. «Газпром» заявил о якобы выявленных нарушениях условий отбора газа.
Об этом говорится в заявлении «Газпрома» в Telegram-канале.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», - говорится в сообщении.
По данным «Газпрома», в 2020 году он поставил в Латвию 1,6 млрд кубометров газа, в 2019 - 1,7 млрд кубометров.
Напомним, «Газпром» остановил поставки газа в Данию и Германию за отказ платить в рублях.