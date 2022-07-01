Украина вошла в преддефолтное состояние

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня CCC+ до CC.

Соответствующая информация обнародована на сайте агентства.

Рейтинг Украины в иностранной валюте снижен с CCC+ в CC с последующим негативным прогнозом.

«Мы практически уверены, что украинское правительство прекратит выплаты хотя бы по какому-либо внешнему долгу», - заявили в S&P.

Событие уже прокомментировало агентство Bloomberg, отметив, что причиной преддефолтного состояния стала просьба Украины к иностранным кредиторам отсрочить выплаты внешнего долга с момента вторжения России.

В то же время, как считает Bloomberg, уже в следующем месяце Украина может войти в выборочный дефолт.

«S&P сохранило негативный прогноз, учитывая высокую вероятность того, что украинские чиновники будут двигаться вперед с планами реструктуризации ее внешнего долга. Рейтинг может быть снова снижен S&P до выборочного дефолта, если правительство в Киеве заставит владельцев облигаций согласиться на двухлетнюю заморозку платежей и изменит купоны на свои так называемые ставки на ВВП к середине следующего месяца», – отмечает агентство.

Напомним, ранее Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного.