Закарпатский облсовет выделил ₴26 миллионов на последний уцелевший аэропорт Украины, чтобы запустить его в работу

На Закарпатье планируют возобновить пассажирские авиарейсы из аэропорта «Ужгород».

Об этом сообщает отраслевое издание «Крылья».

На очередной сессии Закарпатского областного совета депутаты выделили деньги на ужгородский аэропорт. Это едва ли не единственный аэропорт, уцелевший в войне.

- На самом деле, это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок, потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто в связи с событиями, – сообщил глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко.

На аэропорт будет выделено 26 миллионов гривен.

- Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, самый главный в государстве аэропорт, - сообщил Чубирко.

Глава Закарпатского облсовета говорит, что полеты удастся возобновить через месяц-другой. Среди возможных направлений - Вена, Прага и Мюнхен.

На сегодняшний день самолеты украинских авиакомпаний базируются в Европе.