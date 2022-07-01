В НБУ дали прогноз относительно уровня безработицы и востребованных специальностей

Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине. Прогноз на 2022 год ухудшился с 9,1 до 28,9%, на 2023 год с 8,9 до 27%.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

НБУ ожидает, что уровень безработицы немного упадет только в 2024 году – до 18,2%. Несмотря на усилия предприятий по содержанию работников, война обусловила неслыханный до сих пор скачок уровня безработицы (около 35%).

Возобновление экономической активности в Украине будет способствовать оживлению спроса на рабочую силу. В то же время, вероятно, ощутимо изменится его структура.

«В частности, значительным спросом будут пользоваться работники для восстановления инфраструктуры и производственных мощностей в логистике. Спрос на работников промышленных видов деятельности будет оставаться сравнительно слабым, поскольку восстановление разрушенных производственных мощностей потребует значительного времени», - говорится в отчете НБУ.

Кроме того, сокращение рабочей силы, в том числе выезд трудоспособного населения за границу, может привести к острому дефициту работников в отдельных отраслях. Все это усугубит существующие диспропорции на рынке труда, отмечают в НБУ.