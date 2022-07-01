Первый корабль с украинским зерном ожидают в Стамбуле уже на следующей неделе, - СМИ

Первое судно с украинским зерном должно прибыть в Турцию 3 августа.

Об этом сообщает CNN Turk.

В караван должны войти 16 кораблей. Указано, что корабли будут отслеживаться с помощью беспилотников и спутников с момента отправки.

Первой остановкой каравана должен стать Стамбул. Указано, что после открытия Совместного координационного центра в Стамбуле поступила новость о погрузке первого судна. 3 августа ожидается первый корабль в территориальных водах Турции.

По данным СМИ, по инициативе Анкары первые корабли с зерном отправятся в африканские страны, которым грозит голод. В этом контексте ожидается, что судно, которое выйдет из Одесского порта, прибудет в Сомали. Представители ООН заявили, что время путешествия судна в Сомали может занять до полутора месяцев.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по «зерновому коридору». Украина, Турция, ООН и отдельно россия договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Как известно, 23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, россия атаковала Одесский морской порт ракетами «Калибр». Две из них попали по объектам инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану».

Российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и подробно изучает этот вопрос.