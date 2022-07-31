Зеленский заявил, что объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше

Урожай зерна в Украине в этом году может быть вдвое меньше из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

«Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньшим. Наша главная цель - предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением», - отметил глава государства.

Также он добавил, что вопрос поиска альтернативных способов экспорта зерновых культур является до сих пор актуальным.

Напомним, Ким заявлял, что несмотря на то, что оккупанты пытаются сжечь поля, 80% урожая на Николаевщине удастся собрать.