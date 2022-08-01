Украина получила 500 миллионов евро от помощи ЕС

Европейский союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Поступление второго транша ожидаем завтра», - написал премьер
По его словам, 1 миллиард евро - это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро.
«Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей», - добавил Шмыгаль.
Напомним, Резников заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Италии.