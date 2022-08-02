Евросоюз перечислил Украине миллиард евро помощи

Европейский союз предоставил Украине €1 миллиард в качестве первого транша новой экстренной новой макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. Миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе», – написала она.

Напомним, что во время выступления Президента Владимира Зеленского на саммите НАТО он сказал, что финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием.