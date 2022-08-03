Налоговую амнистию могут продлить до марта 2023 года, - министр финансов

В Украине налоговую амнистию могут продлить до 1 марта 2023 года. Соответствующий законопроект уже прошел профильный комитет Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для УНИАН .

Как отмечает издание, по закону нынешняя налоговая амнистия должна завершиться в следующем месяце. «Считаю абсолютно правильным продлить процедуру налоговой амнистии. Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики поддержал недавно решение пролонгировать этот процесс до 1 марта 2023 года. Но это уже находится в компетенции Верховной рады, которая должна рассмотреть этот вопрос», – отметил министр.