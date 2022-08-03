Налоговую амнистию могут продлить до марта 2023 года, - министр финансов

В Украине налоговую амнистию могут продлить до 1 марта 2023 года. Соответствующий законопроект уже прошел профильный комитет Верховной рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для УНИАН .
Как отмечает издание, по закону нынешняя налоговая амнистия должна завершиться в следующем месяце.
«Считаю абсолютно правильным продлить процедуру налоговой амнистии. Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики поддержал недавно решение пролонгировать этот процесс до 1 марта 2023 года. Но это уже находится в компетенции Верховной рады, которая должна рассмотреть этот вопрос», – отметил министр.
В рамках налоговой амнистии граждане Украины могут добровольно задекларировать свои активы. Речь идет о тех активах, которые не были легализованы. На такое имущество нужно заплатить налог в 5%, на заграничное – 9%.