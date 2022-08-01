В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном

«Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов. Наша цель сейчас – чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда – и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность – это нужный принцип. Нужен всем потребителям нашей агропродукции», – сказал он в ночном видеосверении.

По его словам, аграрный экспорт в этом году требуется, чтобы у украинских фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году.

Министерство обороны Турции в твиттере написало, что судно Razoni встало на якорь в определенном месте прибытия.