Страны G7 изучают возможность ограничения нефтяных доходов рф

Страны G7 хотят ввести полный запрет на транспортировку нефти из рф, если она будет покупаться выше согласованной цены, чтобы помешать стране извлекать выгоду из высоких цен на энергоносители из-за полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7.

Министры осудили попытки рф использовать свой экспорт энергии как оружие и использовать энергию как инструмент геополитического давления. И подчеркнули, что Россия не является надежным поставщиком энергии.

В документе отметили, что в G7 продолжают рассматривать ряд подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда эта нефть закупается или по цене, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами или — по еще более низкой цене.

Главы МИД стран "Группы семи" отметили, что одновременно рассматриваются механизмы, позволяющие сохранить доступ "уязвимых стран" к энергетическому рынку рф.

Идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня.