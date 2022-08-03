Украинские защитники получат 20 дронов-разведчиков

В Украину доставили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye. Уже сегодня они отправятся на передовую для усиления ВСУ.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Всего на Армию дронов собрали более 755 миллионов гривен через платформу UNITED24. На первые 260 миллионов из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

До конца августа планируется закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.

Напомним, девочка из Николаева передала свой дрон ВСУ , чтобы приблизить победу Украины.