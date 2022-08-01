«Николаевводоканал» ищет новое место забора пресной воды – специалисты просчитывают варианты

Французские специалисты разрабатывают документацию по выбору нового места водозабора для Николаева.

Об этом сообщил директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко в эфире "НИС-ТВ", пишет Николаевский городской совет.

Кратчайшим путем к восстановлению в Николаеве централизованной поставки питьевой воды остается освобождение Херсона. Однако уже сейчас работают над определением нового места водозабора. Для этого обратились в научно-исследовательские институты.

Технико-экономическое обоснование выбора нового места водозабора уже начали разрабатывать специалисты французской компании. При содействии Министерства развития общин и территорий и лично заместителя министра Натальи Хоцяновской проведены переговоры с Европейским Инвестиционным Банком. И международный финансовый институт согласился в качестве грантовой помощи оплатить работу французских специалистов.

Борис Дуденко объяснил – есть несколько вариантов, откуда брать такое количество воды, необходимое для заполнения системы водоснабжения нашего города и ее круглосуточной работы. Первый вариант – подняться выше по руслу Южного Буга, выбрать место, где качественная пресная вода, построить там станцию водозабора, проложить трубопровод в Николаев. Второй – продолжить закачку воды из Днепро-Бугского лимана, но поставить установки обратного осмоса промышленного масштаба. Такие установки очень энергозатратны. По результатам работы специалистов Николаев получит технико-экономический расчет, что покажет, какой вариант имеет право на жизнь.

- Там будут две важные цифры для города – инвестиционная часть, то есть сколько нужно потратить средств на строительство, и стоимость кубометра воды для потребителя. Это очень весомый труд, которым занимаются около двух десятков квалифицированных инженеров, – рассказал Борис Дуденко.

Результат планируется получить до конца декабря. Следующий шаг – поиск инвестора.