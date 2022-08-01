Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили 166 миллионов гривен по программе «єПідтримка»

Среди граждан Украины, получивших помощь в 6500 гривен в рамках программы естьПоддержка, более 25 тысяч человек получили ее ошибочно - они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью для УНИАН , обнародованном в среду, 3 августа.
"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", - рассказал Марченко.
Таким образом, по ошибке была выплачена помощь в 166 миллионов гривен.
По состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики было возвращено около 12 миллионов гривен. Из них почти 9 миллионов гривен вернули физические лица по результатам принятых мер, а еще 3 миллиона гривен – банки в виде неиспользованной помощи.
Ранее сообщалось, что более 907 тысяч украинцев еще не получили помощи от «поддержки».