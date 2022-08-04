Украина получит дополнительное финансирование от USAID

USAID дополнительно перечислила Всемирной организации здравоохранения 1,8 миллиона долларов для поддержания непрерывности работы украинской системы здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

«USAID выделила ВОЗ дополнительно 1,8 млн. долларов США на улучшение выявления инфекционных заболеваний и усиление эпиднадзора в Украине», - говорится в заметке.

Отмечается, что в условиях войны и острейшего за последние десятилетия гуманитарного кризиса в Европейском регионе ВОЗ, Минздрав Украины пытается удовлетворить основные потребности в предоставлении медицинских услуг, эпиднадзора и потребности в лекарствах.

«Эта помощь должна быть ориентирована на наиболее уязвимые группы, включая людей с особыми потребностями, живущих в отдаленных районах и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)», - говорится в сообщении.

USAID – агентство США по международному развитию – высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным секретарем США.

Сообщалось, что США выделят Украине $360 миллионов гуманитарной помощи.