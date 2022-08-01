Шмыгаль анонсировал старт массовой приватизации с 1 сентября

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

Об этом министр сообщил в ходе селекторного совещания с руководителями областей 3 августа.

«Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должен сделать этот процесс максимально быстрым», - сказал Шмигаль.

В то же время, по его словам, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

«Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения справедливой ценой и начать работу», - добавил премьер.

В правительсте подчеркнули, что приватизация также позволит расширить производство для аграриев.

В Министерстве экономики заявили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов.

«Операторы рынка, видящие дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах», – резюмировали в правительстве.

Напомним, что ранее Рада запретила приватизацию заводов, производящих оружие.