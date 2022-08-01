Российский «Газпром» сжигает газ вместо того, чтобы продать его Евросоюзу

Российский "Газпром" на газопроводе "Северный поток" и одноименном LNG-терминале сжигает газ в районе компрессорной станции "Портовая".

Об этом информирует финское издание Yle, пишет Лига.net .

Огонь на территории газопровода горит уже несколько недель, его можно увидеть даже в Финляндии. По данным спутниковых снимков системы мониторинга пожаров NASA, на компрессорной станции «Портова» ежедневно с 17 июня обнаруживают пламя – через три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть. Других случаев пожара в окрестностях станции не было.

Гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон напомнил, что экспорт «Газпрома» в июле снизился на 58%, а добыча – на 38%.

«Но это уже не пугает президента Владимира Путина, который, как утверждают источники Bloomberg, дал поручение морить Европу газовым голодом вплоть до отмены санкций. россии уже «нечего терять», констатирует Bloomberg. Вместо продажи газа в ЕС РФ просто сжигает его», - написал он в Facebook.

Напомним, что "Газпром" целенаправленно уменьшает поставки газа в Европу. Одной из официальных причин ограничения перекачки газа "Северным потоком" в российской компании называли проблемы с возвратом турбины именно для компрессорной станции "Портовая".