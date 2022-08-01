Маляр заявила, что денежное довольствие ВСУ за июль будет увеличено до 15%

На сегодняшний день преимущественно по техническим причинам задержалось менее 5% денежного обеспечения Вооруженных сил Украины, но деньги гарантированно поступят.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Что касается денежного обеспечения ВСУ. Главная новость в том, что здесь перемен не произошло. Было много сплетен и непонимания ситуации. Несмотря на объективные сложности в экономике, вызванные российским вторжением на нашу территорию, полномасштабной войной, выплаты в июле за июнь прошли планово, - рассказала она.

По ее словам, Минобороны постоянно закупает оружие, предметы вещевого обеспечения и многое другое. Это огромные платежи, которые необходимо производить, чтобы не было сбоев ни по какому направлению.

— Поэтому по состоянию на сегодняшний день преимущественно по техническим причинам задержалось менее 5% денежного довольствия. Они гарантированно поступят, – отметила Маляр.

По ее словам, за июль по сравнению с июнем ожидается рост общего объема выплат до 15%.

— Суммарно они ожидаются на уровне 70 миллиардов гривен. Для сравнения: в прошлом году бюджет был принят на 2022 год. И там было около 130 миллиардов гривен на все. А сейчас за месяц мы платим только на денежное довольствие 60 миллиардов гривен. А в следующем месяце эта цифра увеличится до 70 миллиардов гривен, - заверила заместитель министра.

Напомним, Верховная Рада упразднила военный сбор для украинских защитников.