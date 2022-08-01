Реальный прожиточный минимум в Украине составляет около 6,5 тысяч гривен

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Но в этом вопросе нужно рассматривать домохозяйство. Если это один человек, то ему нужно где-то 6 тысяч, чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждой последующей сумма снижается. Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что тот, который утвержден, - меньше реального, - сказала Жолнович.

По словам министра, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже забюджетирован. Что касается возможных планов существенного повышения прожиточного минимума, чтобы приблизить его к фактическому, министр заявила, что в настоящее время власти не планируют кардинально пересматривать те стандарты, которые заложены в нынешнем бюджете.

– Да, мы должны выполнять гарантии на уровне хотя бы минимальных стандартов для выживания. Но с другой стороны, есть норма, предусматривающая, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения. То есть если у тебя нет, то больше не дашь, законы математики никто не отменял. Сегодня у нас война, и мы не можем это отвергнуть, обойти и не учитывать. Все имеющиеся расходы максимально направляются прежде всего на военные нужды, - добавила Жолнович.

Как сообщалось, в госбюджете предусмотрено, что прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) в текущем году с июля составляет 2600 гривен, а в декабре должен повыситься до 2684 гривен.