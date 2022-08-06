Правительство Украины расширило государственную поддержку бизнеса в рамках проекта «єРобота»

Правительство Украины внесло изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта «еРабота». Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кроме того, размер гранта будет теперь привязан к необходимости создания определенного количества рабочих мест. Изменения также коснулись программы микрогрантов в части поощрения малых фермерских хозяйств.
– Расширяем направления, на которые можно тратить средства. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством, отметил премьер-министр Денис Шмигаль.
На получение грантов для создания или расширения существующих предприятий в рамках проекта «еРабота» уже поступило 6,5 тысячи заявок.
– 6 тысяч заявок поступило на микрогранты до 250 тысяч гривен. 100 заявок – по программе создания новых теплиц и новых садов. Более 400 заявок – по программе создания новых перерабатывающих предприятий. Все это уже в ближайшие месяцы конвертируется в тысячи рабочих мест, – подчеркнул премьер Шмигаль.