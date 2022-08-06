Правительство Украины расширило государственную поддержку бизнеса в рамках проекта «єРобота»

Правительство Украины внесло изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта «еРабота». Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, размер гранта будет теперь привязан к необходимости создания определенного количества рабочих мест. Изменения также коснулись программы микрогрантов в части поощрения малых фермерских хозяйств.

– Расширяем направления, на которые можно тратить средства. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством, отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

На получение грантов для создания или расширения существующих предприятий в рамках проекта «еРабота» уже поступило 6,5 тысячи заявок.