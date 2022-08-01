НБУ лишил лицензий четыре финансовые компании, которые владеют 600 пунктами обмена валют

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырех финансовых компаний по торговле валютными ценностями. Кроме того, две компании получили штрафы и письменные оговорки.

Об этом сообщили в НБУ.

В ФК Константа М, ДСД Финанс, 24 Онлайн, Финансовая гарантия аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании – «ФК «Финофис» и «24 Онлайн» оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяч гривен для каждой за выявленные нарушения – в частности говорится о причастности к возможному отмыванию средств.

По состоянию на 4 августа Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. Установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению проверки, препятствованию в проведении проверок, осуществлению валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.