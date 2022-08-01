«Отче Наш» від Гришка, вінок від Зеленського та сльози сотень небайдужих. Церемонія прощання з подружжям Вадатурських

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05.08.2022 20:47

https://www.niklife.com.ua/ru/focus/74597

    Фотофакт