Зеленский создал рабочую группу, которая займется разработкой механизма для взыскания убытков с россии

В Украине создали группу, которая разработает механизм для взыскания с россии убытков, нанесенных войной.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили вопросы компенсации убытков. Президент отметил, что выплачивать компенсации должна россия как агрессор.

Для создания и внедрения специального механизма Зеленский создал рабочую группу. Ее возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, а членами стали представители Кабмина, украинские и международные юристы.

Также продолжается работа над созданием комиссии по взысканию компенсаций. Для этого планируется заключить международный договор с партнерами. Эта комиссия будет рассматривать заявления о возмещении.

Отмечается, что создать соответствующий механизм поможет резолюция, которую приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ внедряет систему ответственности за агрессию против Украины.

Напомним, ранее в Минюсте предложили создать уникальный международный механизм получения компенсаций от россии.