В Стамбул прибыло первое судно из каравана с украинским зерном

Судно Navistar под флагом Панамы уже прибыло в турецкий Стамбул. Это первый сухогруз из каравана, который вчера отправился из Украины.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

«В рамках зернового соглашения судно Navistar под панамским флагом, которое вчера вышло из Одесского порта, достигло берегов Стамбула. Стороны от ООН, россии, Украины и Турции осуществят проверку и за ее судно продолжит свой путь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки судно пройдет через проливы Босфор и Дарданеллы и направится в Англию.

Также в ближайшие часы ожидается прибытие в Стамбул судов Roje под флагом Мальты с 13 тысячами тонн кукурузы и Polarnet под флагом Турции с 12 тоннами кукурузы.

Напомним, три судна с кукурузой утром 5 августа покинули украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.