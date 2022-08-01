Ким заплатил николаевцам уже $1000 за информацию о коллаборантах – большинство отказываются от денег или просят передать их ВСУ

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким потратил уже 1000 долларов на вознаграждение николаевцам, сообщающим важную информацию о возможных диверсантах и корректировщиках огня.

Об этом он сообщил в интервью «Главкому».

«Пока мало – $1000. Большинство просто отказывается от вознаграждений и говорит, что лучше передайте эти деньги ВСУ. Есть такие, что хотят еще и доплатить, если мы этого диверсанта «примем», – рассказал глава Николаевской ОВА.

Также Ким добавил, что фактов, когда люди просто «стучат» на соседей, которые им, условно говоря, деньги должны или ремонт слишком громко делают, еще не было. Однако были случаи, когда люди ошибались.

«Например, человек настроен как-то «ватно», но этого никак не проявляет, а просто ходит и бубнит под нос. Но у нас есть аналитический центр, который все это пропускает через фильтр, и мы отрабатываем только тех, кто реально сдает координаты врагу», - заявил он.

Как известно, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за информацию о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также Ким сообщал, что в Николаеве задержали около 10 коллаборантов и работа продолжается

Напомним, в Николаеве в пятницу ночью, 5 августа, начался длительный комендантский час , который продлится до утра 8 августа. Замазеева рассказала, что в Николаеве во время затяжного комендантского часа все жители проходят проверку.