Турецкая Baykar создала в Украине компанию по производству беспилотников, а также приобрела участок под строительство завода

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что турецкая компания Baykar будет строить в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, как и договаривались.

Об этом он рассказал интервью «РБК-Украина».

"Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине", – отметил он.

Посол убежден, что завод будет выстроен. К тому же неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве самого завода и направило его в парламент на ратификацию.

По его словам, этот шаг имеет не только политическое, но и практическое значение.

«На значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разного, высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», - пояснил посол.

Ранее сообщалось, турецкая компания бесплатно передаст Украине Байрактар , на который собирали поляки.