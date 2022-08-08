Для украинцев стартовал прийом заявок в IT Generation

С сегодняшнего дня, 8 августа, украинцы, желающие сменить профессию и овладеть ІТ-специальностью, могут подать заявки на образовательную программу.

Об этом сообщает Минцифры.

Проект реализуется Минцифрой в партнерстве с компанией Binance Charity и Львовским IT Кластером при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и проекта «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине», внедряемая ПРООН в Украине при поддержке Швеции.

Вместе с партнерами сформировали перечень из 23 школ, которые будут обучать ІТ-профессиям.

Как подать заявку:

1. Выберите на сайте IT Generation школу и направление

2. Зарегистрируйтесь на платформе Binance.

3. Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID.

4. Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие

«Ожидайте результатов отбора, который проведет школа. Прием заявок продлится две недели, а первыми учениками станут около 1000 украинцев», - говорится в сообщении.

Ранее Михаил Федоров сообщал, что Минцифры запустит в Украине бесплатное обучение ІТ-специальностям.