НБУ разрешил банкам и обменникам самим устанавливать курс для выкупа валюты у населения

Национальный банк Украины разрешил банкам и валютным обменникам определять любой курс для выкупа валюты у населения.

Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка №172, пишет «Зеркало недели».

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", - говорится в пункте 12-2 постановления.

Постановление вступило в силу с 6 августа. До этого времени действовало ограничение: банки и частные обменники должны были выкупать у населения наличную инвалюту не дешевле текущего официального курса. На сегодняшний день официальный курс НБУ – 36,56 гривны за доллар.