Ливан отказался принимать зерновоз Razoni из Украины – ранее здесь приняли российское судно с краденой мукой

Запланированное прибытие 7 августа в порт Триполи (Ливан) первого судна с украинской кукурузой было упразднено.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Associated Press.

Судно покинуло Украину и пересекло Черное море согласно соглашению об экспорте зерна. Но вынуждено было стать на якорь в Средиземном море вблизи Турции и изменить свой статус. Причина задержки не ясна. Министр транспорта Ливана Али Хами написал в Twitter, что судно, «которое, по слухам, должно было добраться до порта Триполи в Ливане», изменило свой статус. Хэмми отказался от дальнейших комментариев.

В посольстве Украины в Бейруте сообщили, что прибытие корабля отложено, добавив, что «обновленная информация будет отправлена ​​позже, когда мы получим информацию о точном дне и времени прибытия корабля».

При этом судно изменило свой статус на «заказ», что означает, что судно ждало, пока кто-то купит кукурузу. Компания Marine Traffic, следящая за движением судов и расположением кораблей в море, показала, что Razoni под флагом Сьерра-Леоне стоит на якоре в Средиземном море вблизи Турции.

На фоне этих событий Associated Press отмечает, что Ливан страдает кризисом продовольственной безопасности, с стремительным ростом продовольственной инфляции, дефицитом пшеницы и очередями за хлебом. Напомним, украинское судно перевозит около 26 тысяч тонн кукурузы для корма для кур.

Проход судна стал первым в рамках прорывного соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН с Украиной и РФ. Судно с украинской кукурузой вышло из Одессы в минувший понедельник, а затем прошло проверку в Турции. Оно должно было прибыть в северный порт Триполи около 10 утра в воскресенье.

Напомним, неделю назад Ливан арестовал судно Laodecia, загруженное ячменной и пшеничной мукой, которую российские оккупанты украли в Украине. Однако через несколько дней арест неожиданно был снят . Несмотря на данные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.