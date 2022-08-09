ГК «Прометей» развивает направление транспортной логистики

Зерноторговая Группа Компаний «Прометей» получила новый грузовой автотранспорт для осуществления перевозок с/х продукции. Очередная партия тягачей марки MAN TGX в сцепке с полуприцепами Wielton в количестве 19-ти единиц получена подразделением «Прометей Авто» в рамках реализации стратегии транспортной автономности Группы.

Обновление грузового автопарка осуществляется как за счет собственных средств, так и по лизинговым программам с банками-партнерами Группы.

Отмечается, что полученные тягачи TGX 18.440 являются представителями нового поколения грузовых автомобилей MAN Truck Generation, победивших в конкурсе «Международный грузовик года 2021» (International Truck of the Year 2021). В свою очередь полуприцепы производства Wielton отличаются высокими стандартами качества, долгим сроком эксплуатации и безупречными параметрами безопасности. Приобретенная техника соответствует евростандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах.

«Реализация инвестиционного проекта продиктована необходимостью переориентации логистических путей с морского на авто и ж/д транспорт. Те транспортные коридоры, которые были эффективными до войны, сейчас не работают, поэтому, в том числе зернотрейдеры, ищут альтернативные решения. Вместе с тем, проблема накопления агропродукции на складах по всей Украине требует наращивания авто и ж/д грузооборота. Низкая пропускная способность ж/д путей, вследствие загруженности, усугубляет проблему соблюдения графика поставок с/х продукции на экспорт. Все это дает мощный стимул к развитию собственной транспортной логистики», - отмечают в компании.

Следующая поставка грузовой автотехники состоится во второй декаде августа. Модельный ряд «Прометей Авто» будет расширен тягачами DAF и полуприцепами Schmitz. Кроме того, ожидается передача очередной партии полуприцепов Wielton. Отмечается, что сцепки, полученные в рамках первой поставки, уже приступили к непосредственной работе.

Комментируя реализацию очередного крупного инвестиционного проекта, собственник Группы «Прометей» Рафаэль Гороян отметил, что несмотря на сложные условия из-за войны, компания нацелена на дальнейшее развитие:

«Даже в такое тяжелое для страны и бизнеса время мы нашли возможность приобрести эти машины для наращивания объемов, наращивания потенциала украинского агробизнеса. Несмотря на боевые действия, мы сумели реализовать свои амбиции по серьезному наращиванию грузового автопарка».

В сообщении также отмечается, что обновление грузового автопарка позволит оптимизировать логистическую деятельность Группы «Прометей», повысив его эффективность и прибыльность. Кроме того, закупка новой техники является гарантом бесперебойной работы трейдерского и элеваторного направления ГК «Прометей».

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