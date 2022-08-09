«Армия и безопасность»: Шмыгаль назвал приоритеты бюджета Украины на 2023 год

В государственном бюджете Украины на 2023 года приоритетными будут расходы на армию и безопасность.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство уже начало работу над бюджетом на 2023 год.

«Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам. Макроэкономическая стабильность государства - это третий сверхважный приоритет», - отметил он.

По его словам, в рамках госбюджета также планируется создание Фонда оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.