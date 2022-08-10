Суд арестовал активы фармкомпании на 1 миллиард гривен, связанной с россией

В управление АРМА передали российскую долю капитала фармацевтического предприятия. Сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации правоохранителей, компания занимает ведущее место на рынке Украины по поставкам лекарств в учреждения здравоохранения нашей страны.

Следствие установило, что должностные лица предприятия имеют непосредственную связь с рф и могут быть причастными к финансированию государства-агрессора.

Так, Печерский райсуд Киева арестовал долю уставного капитала общества, которыми владело юридическое лицо зарегистрированное в рф.

Сейчас идет расследование по фактам присвоения, растраты имущества, уклонение от уплаты налогов, легализации имущества, полученного преступным путем и пособничества государству-агрессору по ч. 4 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст .209, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, ранее суд арестовал корпоративные права на ₴2,3 миллиарда и десятки объектов недвижимости «Карпатнефтехима», связанного с рф.