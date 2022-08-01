Днепропетровская ОГА во время войны выплатила двум фирмам ₴1,2 миллиарда за содержание дорог

Наибольшие деньги из госбюджета среди строительных фирм во время войны получили компания «Стройинвест инжиниринг» и ее поставщик стройматериалов «Автомагистраль 2016». Они вдвоем получили 1,2 миллиарда гривен за эксплуатационное содержание дорог Днепропетровской области.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на портал "Spending".

С начала мая по конец июля Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА перечислил этой фирме 1,03 миллиарда гривен. Данные о конкретных дорогах, в которые за три месяца были вложены такие средства, не приводятся. Само по себе эксплуатационное содержание подразумевает ремонт небольших кусков дорожного полотна, замену знаков и т.п. Но в условиях войны оно может включать в себя и ремонт мостов.

Выплаты этой фирме в пять-шесть раз превышают денежные средства, которые получали во время войны любые другие компании. Меньше получили даже традиционные фавориты «Укравтодора» последних лет, которые в июле были на встрече с Президентом Владимиром Зеленским с избранными строителями по восстановлению объектов инфраструктуры в условиях войны – «Автомагистраль-Юг» (172 миллиона гривен), «Онур» (140 миллионов) и "Автострада" (76 миллионов).

На втором месте по выплатам ООО «Автомагистраль 2016» (197 миллионов гривен). Раньше она лично не получала дорожных подрядов. Но эта компания находится в тесных хозяйственных отношениях с «Стройинвест инжинирингом». В 2020-2021 годах «Автомагистраль 2016» поставила ему разных строительных материалов на 150 миллионов гривен. ООО «Стройинвест инжиниринг» было основано в 2015 году, вскоре после того, как Валентин Резниченко впервые стал руководителем Днепропетровской ОГА, а его советником стал Юрий Голик. После избрания Зеленского в 2019 Резниченко был уволен с должности. Однако вскоре Голик стал консультантом «Большого строительства» и Резниченко вернули в кресло главы ОГА.

Именно в моменты карьерных взлетов Голика-Резниченко «Стройинвест инжиниринг» получал самые большие подряды от Днепропетровской ОГА и Укравтодора. В конце концов, компания стала настолько большой, что вошла в десятку крупнейших дорожников Украины в 2021 году. При этом фирма через сеть прокладок получала стройматериалы по завышенным ценам.

Основными учредителями днепровского ООО «Стройинвест Инжиниринг» являются фитнес-тренер Яна Хланта и Павел Чухно. Чухно является директором ООО "Спортивный клуб "Прометей" Владимира Дубинского. Родственница Павла Чухна Елена Чухно также совладелица Царичанского и Криничанского асфальтобетонных комбинатов, которые также являются производителями стройматериалов для «Стройинвест инжиниринга».

Владимир и Леонид Дубински в начале 2000-х эмигрировали в Израиль, а затем в США. После заинтересованности ФБР их деятельностью через строительную аферу в Сакраменто, в 2009 году вернулись в Украину. Согласно официальным данным, Дубински с 26.03.2013 находятся в международном розыске с целью ареста и экстрадиции за совершение мошенничества на территории США. До сих пор есть гражданство Украины, поэтому их экстрадиция в Америку невозможна.

Основателем «Автомагистрали 2016» является Олег Анатольевич Логвиненко. Компания имеет асфальтобетонный завод в Новомосковском районе Днепропетровской области.