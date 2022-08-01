Из-за плохой погоды из порта Черноморск не смогло выйти судно с украинским зерном

Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморск для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды и состояния моря. Два корабля, которые вчера были досмотрены, идут в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются. Два корабля, которые вчера были досмотрены, идут в Украину. Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются», - говориться в сообщении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В рамках реализации договоренностей из портов уже вышли 9 судов с украинской агроподукцией. В частности, 7 августа, из одесских портов вышли еще четыре судна с украинским зерном. 8 августа из порта «Южный» вышло первое судно с украинским продовольствием.