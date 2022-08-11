Иностранные кредиторы отсрочили выплаты Укрэнерго и Укравтодора

Кроме реструктуризации долгов Украины, соглашения с кредиторами об отсрочке выплат достигли Укрэнерго и Укравтодора.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что благодаря этому Украина сможет лучше подготовиться «к самому сложному в истории отопительного сезона и более эффективно восстанавливать разрушенную российскими террористами инфраструктуру».

Премьер поблагодарил иностранных инвесторов за отсрочку платежей по внешнему долгу.

«Инвесторы по внешнему долгу Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год. Спасибо за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции», - написал Шмигаль.

Он уточнил, что благодаря этому решению Украина сэкономит на выплатах около $6 млрд.

«Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии», - подчеркнул премьер.

Напомним, НАК «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям.