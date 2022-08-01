На Закарпатье построят крупнейшее в Украине производство соли

В Закарпатье собираются открыть самое мощное производство соли в Украине.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.

На территории Буштинского общества Тячевского района стартовали работы фирмы «Катион инвест». Это позволит разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц. После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров.

Сейчас уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников. В то же время, закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения.