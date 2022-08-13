Из порта «Черноморск» вышел шестой караван с украинской кукурузой и семенами подсолнечника

Из украинского порта «Черноморск» в субботу, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Так, в рамках «зернового коридора» вышли следующие судна:

- FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось из Черноморска в Искендерун;

- THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправилось из Черноморска в Текирдаг.

В ведомстве отметили, что сегодня в Украину выйдет судно для новой закупки зерна.

Напомним, в ООН назначили координатора в центре «зерновой» инициативы.