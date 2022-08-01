В Италию прибыл первый корабль с украинским продовольствием

В итальянский городок Равенна в субботу, 13 августа, прибыл первый сухогруз из Украины.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Италии.

Министерство иностранных дел Италии сообщило о прибытии в Равенну первого корабля с грузом кукурузы и сои.

«Очень довольны прибытием из Украины в Равенну первого корабля с грузом кукурузы и сои. Италия поддерживает все возможные усилия, направленные на пищевую безопасность в мире и Средиземноморье и имплементацию Соглашения об экспорте зерна, поддерживая сопротивление Киева», - пишет МИД Италии.

Напомним, из порта «Черноморск» вышел шестой караван с украинской кукурузой и семенами подсолнечника.