россия увеличила поставки газа в Венгрию

«Газпром» начал поставлять Венгрии дополнительные объемы газа, которые должны решить проблемы с энергоснабжением в зимний период.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает глава МИД Венгрии, с 12 августа «Газпром» увеличил поток газа на 2,6 млн кубометров в день до конца августа. Для поставки газа россия использует «Турецкий поток», пролегающий через Балканы.

Министр добавляет, что сейчас продолжаются переговоры с продолжением дополнительной поставки еще на сентябрь. Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с «Газпромом», чтобы увеличить свои запасы топлива.

Напомним, что Венгрия выступили против нефтяного и газового эмбарго россии.